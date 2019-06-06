Самокаты для спецназа. Министерство обороны назвало причину закупок

Оборонка_by . Нет, спецназовцы не будут патрулировать Минск на самокатах. Их покупают как призы для победителей армейских соревнований, пишет телеграм-канал





Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.









Как пояснил пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.





— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.