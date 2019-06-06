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Самокаты для спецназа. Министерство обороны назвало причину закупок

07.06.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте госзакупок появилась информация, что для в/ч спецназа в Колодищах, хотят закупить 24 самоката.

Нет, спецназовцы не будут патрулировать Минск на самокатах. Их покупают как призы для победителей армейских соревнований, пишет телеграм-канал Оборонка_by.

Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.


Как пояснил пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.

— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте госзакупок появилась информация, что для в/ч спецназа в Колодищах, хотят закупить 24 самоката.
 
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