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Самокаты для спецназа. Министерство обороны назвало причину закупок
Источник материала: Партизан
На сайте госзакупок появилась информация, что для в/ч спецназа в Колодищах, хотят закупить 24 самоката.
Нет, спецназовцы не будут патрулировать Минск на самокатах. Их покупают как призы для победителей армейских соревнований, пишет телеграм-канал
Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.
Как пояснил пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.
— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.
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На сайте госзакупок появилась информация, что для в/ч спецназа в Колодищах, хотят закупить 24 самоката.
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