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"Карту поляка" теперь может получить каждый землянин

07.06.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила получения "Карты поляка" предусматривают возможность ее получения лицом польского происхождения со всего мира.

Об этом сообщило Польское радио.

По старым правилам, ее могли получить только те, кто проживают в 15 странах за восточной границей Польши, возникшие или восстановились после распада СССР, и которые не признают двойного гражданства, в частности в Украине.

Карта поляка подтверждает принадлежность к польскому народу за пределами исторической родины. Чтобы ее получить, претендент должен продемонстрировать свою связь с Польшей, в частности человек должен иметь не менее чем пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из его родителей или бабушек/дедушек или двух прабабушек /прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство.


Также лицо может предоставить справку от полномочной польской организации в стране проживания, подтверждающий активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних 3 лет.

Владельцы Карты поляка, приезжающие в Польшу, чтобы поселиться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание, еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь в период адаптации - говорится о финансовой поддержке, помощь в аренде жилья, активном изучении польского языка и посещении профессиональных курсов.

 
 
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Новые правила получения "Карты поляка" предусматривают возможность ее получения лицом польского происхождения со всего мира.
 
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