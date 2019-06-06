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Надаль вышел в финал "Ролан Гарроса"
Источник материала: Партизан
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 АТП) стал первым финалистом "Ролан Гаррос"-2019 в мужском одиночном разряде.
В полуфинале король грунта уверенно, в трех сетах, разобрался со швейцарцем Роджером Федерером (3) — 6:3, 6:4, 6:2.
В финале 11-кратный триумфатор парижского "мэйджора" сыграет с победителем дуэли Новак Джокович (Сербия, 1) — Доминик Тим (Австрия, 4).
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 АТП) стал первым финалистом "Ролан Гаррос"-2019 в мужском одиночном разряде.
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