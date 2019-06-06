Криушенко: С Глебом пообщаемся после 11 июня

- Общались ли вы с Глебом после его ухода из БАТЭ?





- Нет, еще не общался. Сейчас команда находится на сборе перед отборочными играми. Мы полностью концентрируемся на матче. После 11 июня обязательно пообщаемся. Узнаю о Сашиных планах. Не вижу никаких проблем.







