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Гастрофест, автокино и байк-фестиваль. Куда сходить в Гродно в выходные

07.06.2019 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет много поесть, посмотреть на байкеров, сходить на фильм в белорусской озвучке и даже научиться правильно выходить на пенсию.

Рок-байк фестиваль «Хавайся у бульбу»


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: база отдыха «Дом рыбака» Коробчицы и улицы Гродно

Когда: 7−9 июня, 12.00−18.00

Сколько: в городе — бесплатно, вход на базу отдыха — 20 рублей

Все активности рок-байк фестиваля «Хавайся ў бульбу — Гродно 2019» пройдут в Коробчицах. 7 и 8 июня там выступят различные группы — например, An Old Town' Dogzz, Rammstain Трибьют, DZIECIUKI, РСП, Kaduk, Черный обелиск. Также будут представлены шоу-проекты. 8 июня в 14.00 мотоколонна проедет по центру Гродно. Мотопарад был под угрозой из-за закона о проведении массовых мероприятий, однако Гродненский райисполком взял на себя все расходы.

Расписание такое:

14.00 — построение мотоколонны, движение в сопровождении ГАИ по маршруту: база отдыха «Домик Рыбака» — ул Суворова — ул. Советских Пограничников — БЛК — ул. Горького ул. Социалистическа — пл. Советская. ⠀

14.30 — построение мотоколонны на пл. Советская. ⠀

15.10−15.40 — построение и возвращение мотоколонны на БО «Дом Рыбака» по маршруту: пл. Советская — ул. Суворова база отдыха «Домик Рыбака».

Автокино возле озера Юбилейное

Где: озеро Юбилейное

Когда: 8−9 июня в 22.30

Сколько: 2,5 рубля

В субботу в автокино покажут американский боевик «Хантер Киллер», а в воскресенье — фантастику «Аксель».

Гастрофестиваль


Где: рестораны и кафе Гродно. Список можно посмотреть по ссылке.

Когда: 6−23 июня

Сколько: 19 рублей

В Гродно стартовал очередной гастрофестиваль. С 6 по 23 июня жители и гости города смогут попробовать сеты заведений-участников по фиксированной цене 19 рублей. 15 заведений приготовят блюда, которые в полной мере раскроют их кухню.

Курс по подготовке к выходу на пенсию

Где: «Центр дополнительного образования взрослых „Студия полезных компетенций“».

Когда: 7−9 июня

Сколько: бесплатно. Записаться можно по телефону + 375 33 634 10 41 либо по электронной почте edustudio. hrodna@gmail.com.

Гродненцев в возрасте 50+ приглашают на необычные курсы по подготовке выхода на пенсию. Преподаватели — эксперты в психологии, экономике, медиаграмотности, которые имеют большой опыт работы с людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Организует мероприятие учреждение «Центр дополнительного образования взрослых „Студия полезных компетенций“».

«Терминатор-2: Судный день» в белорусской озвучке


Где: кинотеатр «Космос»

Когда: 7−9 июня, 19.00 и 19.30

Сколько: 7 рублей

«Терминатор-2: Судный день» (точнее, его «юбилейное» переиздание в стереоформате, приуроченное к 25-летию фильма) — первый зарубежный блокбастер в белорусской озвучке, который покажут в 3D.

Научно-фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, пятая по счету и одна из самых знаковых его работ — хронологический сиквел фильма «Терминатор». В роли киборга снялся Арнольд Шварценеггер, его партнерами по съемочной площадке стали Линда Хэмильтон в роли Сары Коннор и Эдвард Ферлонг в роли ее сына.

Озвучка и прокат фильма стали возможны благодаря компаниям «Кінаконг» и velcom | A1.

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно можно будет много поесть, посмотреть на байкеров, сходить в кино на фильм по-белорусски и даже научиться правильно выходить на пенсию.
 
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