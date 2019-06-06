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На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.

07.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.
На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по вольной борьбе 2019 года среди юниоров. В весовой категории  59 кг боролась и наша землячка Кристина Сазыкина. В квалификации Кристина Сазыкина  была признана победительнице  в поединке с  Анной Гонсалес (ESP). В 1/4 финале победила  Josefinu Maria PURSCHKE (GER) 8-1. В полуфинале одолела Кристину Михневу (Россия) —  9-1. А в финале  была сильнее  Эрики Богнар (HUN) —  0-4. В итоге Кристина Сазыкина стала двукратной чемпионкой Европы.  Как рассказал ее первый тренер Евгений Амельченко ближайшие соревнования, где планирует принять участие Кристина  это II Европейские игры, которые вскоре пройдут в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по вольной борьбе 2019 года среди юниоров. В
 
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