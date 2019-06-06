На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.

Источник материала: Кричевская жизнь



На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по вольной борьбе 2019 года среди юниоров. В весовой категории 59 кг боролась и наша землячка Кристина Сазыкина. В квалификации Кристина Сазыкина была признана победительнице в поединке с Анной Гонсалес (ESP). В 1/4 финале победила Josefinu Maria PURSCHKE (GER) 8-1. В полуфинале одолела Кристину Михневу (Россия) — 9-1. А в финале была сильнее Эрики Богнар (HUN) — 0-4. В итоге Кристина Сазыкина стала двукратной чемпионкой Европы. Как рассказал ее первый тренер Евгений Амельченко ближайшие соревнования, где планирует принять участие Кристина это II Европейские игры, которые вскоре пройдут в Минске.