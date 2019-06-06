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На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.
07.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
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На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по спортивной борьбе 2019 года среди юниоров.
На коврах «Pavillon Municipal de Deportes» в испанской Понтеведре, прошло первенстве Европы по вольной борьбе 2019 года среди юниоров. В
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