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В Институте Третьего Возраста прошел выпускной

07.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и завершился 2018/19 учебный год. На протяжении девяти месяцев слушатели Института получали новые знания, посещали интересные и увлекательные занятия, совершенствовали свои умения и навыки.

В Институте Третьего Возраста прошел выпускной

На торжественной линейке в приветственном слове заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович поблагодарила сотрудников территориального центра социального обслуживания населения и волонтеров, которые своим примером показали, что благополучие каждого возможно только в обществе, где есть место для взаимопомощи и поддержки.

В Институте Третьего Возраста прошел выпускной

Выпускников поздравил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, наградив самых активных Благодарностями. Преподаватели-волонтёры за активную жизненную позицию, реализацию авторских курсов были награждены благодарностями комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, администрации Ленинского района г. Бреста, территориального центра, ОО «Белорусский союз женщин», ветеранских организаций.

Праздничное настроение создавал Брестский городской оркестр под управлением маэстро Валерия Коваля. На празднике были представлены вокальные и танцевальные номера, выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

В чистое небо взметнулся голубь и фейерверк разноцветных шаров. Праздник завершился. Воодушевленные яркими впечатлениями выпускники-слушатели отправились на отдых, чтобы с новыми силами в новом учебном году прийти в Институт Третьего Возраста!

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот и завершился 2018/19 учебный год. На протяжении девяти месяцев слушатели Института получали новые знания, посещали интересные и увлекательные занятия,...
 
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