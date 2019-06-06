Главбух брестской фирмы подозревается в махинациях с налогами

Источник материала: Виртуальный Брест

Сразу два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов возбуждены в отношении главного бухгалтера одного из частных предприятий в Бресте, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области Владимир Олесик.





Предприятие специализируется на переработке и консервировании фруктов и овощей. Во время проверки работники финансовой милиции установили, что главный бухгалтер с 2012 по 2015 год проводил махинации с налогами. В результате бюджет недосчитался Br23 тыс. налога на прибыль.

Кроме того, с 2017 по 2018 год с ведома директора предприятия и его заместителя главный бухгалтер провернул еще одну аферу - уклонился от уплаты подоходного налога, представив в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями. Ущерб в виде неуплаты налога составил Br78,5 тыс.

Подозреваемый уже возместил ущерб в полном объеме. Его дальнейшую судьбу решит суд.