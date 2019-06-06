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Фототехнические экспертизы начнут проводить в управлении ГКСЭ по Брестской области

07.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области этим летом начнут проводить фототехнические экспертизы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Татьяна Коток.

Фототехнические экспертизы начнут проводить в управлении ГКСЭ по Брестской области

"Мы постоянно анализируем потребность правоохранительных органов в новых видах исследований. Учитывая, что у региональных подразделений МВД, Следственного комитета, судов появилась необходимость проведения фототехнических экспертиз, областным управлением ГКСЭ организовано их проведение в Бресте. Ранее такие исследования выполняли только специалисты центрального аппарата", - отметила Татьяна Коток. Специалист, который будет заниматься новым видом экспертиз, прошел необходимую подготовку. Первые исследования планируется начать уже в середине июня.

Фототехнические экспертизы проводятся для выявления на снимках признаков монтажа, ретуши в изображениях, установления обстоятельств, связанных с фотосъемкой и обработкой фотоматериалов. Проводя такую экспертизу, специалист также исследует видеофайлы как множество отдельных кадров-фотоснимков. Необходимость ее назначения чаще всего связана с расследованием уголовных, гражданских и административных дел по фактам ДТП, страховых мошенничеств, незаконного использования интеллектуальной собственности, незаконной охоты.

В Брестской области в январе-мае проведено более 14,2 тыс. экспертиз: судебно-медицинских, криминалистического направления, технических и специальных. "Отмечается рост выполнения технических экспертиз (компьютерно-технических, товароведческих, экономических, строительно-технических). За пять месяцев их проведено 755. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавила официальный представитель областного управления ГКСЭ.

 
Теги: Брест
 
 
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