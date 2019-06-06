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Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление о реабилитации 16 детей из Китая в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, сообщили в
Согласно документу, для этого из резервного фонда президента выделяются денежные средства в размере около Br98,5 тыс.
Белорусская сторона также берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц.
Планируется организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление о реабилитации 16 детей из Китая в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации,...
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