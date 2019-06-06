Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление о реабилитации 16 детей из Китая в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу, для этого из резервного фонда президента выделяются денежные средства в размере около Br98,5 тыс.

Белорусская сторона также берет на себя оплату авиаперелета, транспортных услуг, пребывания сопровождающих лиц.

Планируется организовать для зарубежных гостей экскурсионную и культурную программы.