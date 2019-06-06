Источник материала: Интерфакс

Журналистское сообщество должно взять на контроль дело журналиста латвийского издания "Медуза" Ивана Годунова, задержанного в Москве по подозрению в хранении наркотиков, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Андрей Медведев из ВГТРК, который тоже занимается расследованиями, предложил, чтобы журналистское сообщество, например, Союз журналистов, взяло эту ситуацию на контроль. Это очень правильное, очень своевременное предложение, которое должно быть реализовано", - сказала Захарова в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как это повлияет на международный имидж России, представитель МИД РФ отметила, что "это вопрос судьбы человека, а не образа, имиджа или чего-то ещё".

Корреспондент латвийского русскоязычного интернет-издания "Медуза", освещающего российскую общественно-политическую тематику, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.