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В Бресте стало возможно проводить фототехнические экспертизы
Источник материала: Интерфакс
Областное управление государственного комитета судебных экспертиз организовало возможность проведения фототехнических экспертиз в Бресте, сообщили в пресс-службе
"Первые исследования планируется начать в середине июня текущего года", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что ранее данный вид исследования выполнялся только специалистами центрального аппарата ГКСЭ.
Фототехнические экспертизы проводятся в целях выявления на фотоснимках признаков монтажа, ретуши в изображениях, установления обстоятельств, связанных с фотосъемкой и обработкой фотоматериалов. В рамках данной экспертизы специалист также исследует видеофайлы как множество отдельных кадров-фотоснимков.
Необходимость назначения фототехнической экспертизы чаще всего связана с расследованием уголовных, гражданских и административных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий, страховых мошенничеств, незаконного использования интеллектуальной собственности, незаконной охоты.
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Областное управление государственного комитета судебных экспертиз организовало возможность проведения фототехнических экспертиз в Бресте, сообщили в...
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