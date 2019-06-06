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В Бресте стало возможно проводить фототехнические экспертизы

07.06.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Областное управление государственного комитета судебных экспертиз организовало возможность проведения фототехнических экспертиз в Бресте, сообщили в пресс-службе ГКСЭ по Брестской области.

"Первые исследования планируется начать в середине июня текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что ранее данный  вид исследования выполнялся только специалистами центрального аппарата ГКСЭ.

Фототехнические экспертизы проводятся в целях выявления на фотоснимках признаков монтажа, ретуши в изображениях, установления обстоятельств, связанных с фотосъемкой и обработкой фотоматериалов. В рамках данной экспертизы специалист также исследует видеофайлы как множество отдельных кадров-фотоснимков.

Необходимость назначения фототехнической экспертизы чаще всего связана с расследованием уголовных, гражданских и административных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий, страховых мошенничеств, незаконного использования интеллектуальной собственности, незаконной охоты.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Областное управление государственного комитета судебных экспертиз организовало возможность проведения фототехнических экспертиз в Бресте, сообщили в...
 
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