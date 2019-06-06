Си Цзиньпин: надо убедиться в перспективах диалога Вашингтона с Пхеньяном

Источник материала: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что в настоящее время есть шансы добиться денуклеаризации Корейского полуострова путем устранения недоверия между КНДР и США.

"Этот вопрос приковывает внимание всего мира, в частности, процесс диалога Пхеньяна и Вашингтона. Считаю, что нужно убедиться в перспективах этого диалога, и как заинтересованные стороны мы поддерживаем соответствующую координацию с президентом Путиным, совместно играем конструктивную роль в продвижении политического урегулирования (на Корейском полуострове)", - сказал Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Председатель КНР добавил, что "нужно и дальше продвигать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, но для этого нужно убедиться и сохранять уверенность (в результативности диалога Северной Кореи и США - ИФ)".

"Мы уверены, что сейчас возможности есть и шансы есть. Самое главное - объединить наши усилия в этом направлении. Для этого, конечно, можно создавать разные механизмы для устранения недоверия между главными заинтересованными сторонами. Это то, к чему мы стремимся", - сказал Си Цзиньпин.