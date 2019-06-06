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Лунный календарь на 8 июня: не ноем и ничего никому не даём

07.06.2019 19:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

8 июня – 6-ой лунный день. Нельзя ныть и жаловаться, воспринимайте всё происходящее в жизни так, как есть. Лишнюю активность лучше не проявлять, спокойно заниматься обыденными делами: уборкой, работой в саду.

Благоприятное время для общения с людьми противоположного пола, новых знакомств. Хорошо усваивается вся информация, стоит уделить время обучению.

Не давайте никому ни деньги, ни вещи – это нанесёт вам урон.

Лунный календарь на 8 июня: не ноем и ничего никому не даём

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства
 
 
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8 июня – 6-ой лунный день. Нельзя ныть и жаловаться, воспринимайте всё происходящее в жизни так, как есть. Лишнюю активность лучше не проявлять, спокойно заниматься...
 
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