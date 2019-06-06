Лунный календарь на 8 июня: не ноем и ничего никому не даём

Источник материала: СТВ

8 июня – 6-ой лунный день. Нельзя ныть и жаловаться, воспринимайте всё происходящее в жизни так, как есть. Лишнюю активность лучше не проявлять, спокойно заниматься обыденными делами: уборкой, работой в саду.

Благоприятное время для общения с людьми противоположного пола, новых знакомств. Хорошо усваивается вся информация, стоит уделить время обучению.

Не давайте никому ни деньги, ни вещи – это нанесёт вам урон.



