|
Лунный календарь на 8 июня: не ноем и ничего никому не даём
Источник материала: СТВ
8 июня – 6-ой лунный день. Нельзя ныть и жаловаться, воспринимайте всё происходящее в жизни так, как есть. Лишнюю активность лучше не проявлять, спокойно заниматься обыденными делами: уборкой, работой в саду.
Благоприятное время для общения с людьми противоположного пола, новых знакомств. Хорошо усваивается вся информация, стоит уделить время обучению.
Не давайте никому ни деньги, ни вещи – это нанесёт вам урон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня – 6-ой лунный день. Нельзя ныть и жаловаться, воспринимайте всё происходящее в жизни так, как есть. Лишнюю активность лучше не проявлять, спокойно заниматься...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)