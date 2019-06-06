Источник материала: Аргументы и факты

Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу. Белорусская столица впервые будет принимать столь масштабное мероприятие, сообщили в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Среди многочисленных гостей 12-й конференции по массовому футболу будут представители 55 стран - члены УЕФА, а также сотрудники ФИФА. Ожидается, что в Минск приедет легендарный испанский форвард Рауль, который долгие годы успешно выступал в составе мадридского «Реала» и национальной сборной Испании.

В качестве трех основных тем конференции - развитие школьного футбола, развитие клубов детско-юношеского и массового футбола, развитие тренерского образования. За последние три года АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас упор делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. В техническом департаменте футбольной федерации создан отдел массового футбола, в который входят три штатных сотрудника, семь региональных менеджеров, четыре менеджера проектов.

Благодаря активной работе в сфере массового футбола за последние годы АБФФ получила дополнительную финансовую и техническую помощь со стороны УЕФА, что позволило запустить ряд стратегически важных долгосрочных проектов.