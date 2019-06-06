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Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу

07.06.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу
Фото из открытых источников

Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу. Белорусская столица впервые будет принимать столь масштабное мероприятие, сообщили в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Среди многочисленных гостей 12-й конференции по массовому футболу будут представители 55 стран - члены УЕФА, а также сотрудники ФИФА. Ожидается, что в Минск приедет легендарный испанский форвард Рауль, который долгие годы успешно выступал в составе мадридского «Реала» и национальной сборной Испании.

В качестве трех основных тем конференции - развитие школьного футбола, развитие клубов детско-юношеского и массового футбола, развитие тренерского образования. За последние три года АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас упор делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. В техническом департаменте футбольной федерации создан отдел массового футбола, в который входят три штатных сотрудника, семь региональных менеджеров, четыре менеджера проектов.

Благодаря активной работе в сфере массового футбола за последние годы АБФФ получила дополнительную финансовую и техническую помощь со стороны УЕФА, что позволило запустить ряд стратегически важных долгосрочных проектов.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Более двухсот футбольных специалистов со всего мира примут участие в конференции УЕФА по массовому футболу, которая пройдет с 10 по 14 июня в Минске.
 
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