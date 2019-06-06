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Бороться за рынки и интересы страны: Лукашенко напутствовал нефтяников
07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил, как идет модернизация Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Глава государства призвал бороться за рынки сбыта и отстаивать интересы страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.
Сейчас нефтеперерабатывающий завод переживает перезагрузку – модернизация идет сразу на пяти объектах. Это увеличит глубину переработки нефти до 90%, вырастут объемы продаж и доходы. Уже сейчас после частичного запуска нового оборудования завод готов перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год.
«Это окончание модернизации. Если сейчас остается 20 процентов мазута, то этих отходов должно быть минимум. И будет не 25, а 3-4 процента», – сказал Лукашенко.
К качеству бензина и дизеля у водителей в Беларуси и в соседних странах нареканий нет. Напротив, по словам президента, например, Украина просит увеличить поставки топлива. Но предприятия долго тянут с ответом, упускают рынки. Лукашенко требует биться за своего покупателя, учиться торговать и конкурировать.
Перезагрузка завода идет непросто. Сюда хоть и не попала грязная нефть из трубопровода «Дружба», предприятие лишилось части сырья, потеряло прибыль. Лукашенко требует на переговорах с российской стороной настаивать на реальной компенсации. Ведь на втором таком же предприятии еще и вышло из строя оборудование.
Президент предлагает сотрудникам завода до конца года определиться со стратегией, изучить спрос и предложения на рынке. Но уже сейчас Лукашенко видит, что нужно увеличить производство топлива и нефтепродуктов.
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Президент Беларуси проверил, как идет модернизация Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.
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