Бороться за рынки и интересы страны: Лукашенко напутствовал нефтяников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил, как идет модернизация Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Глава государства призвал бороться за рынки сбыта и отстаивать интересы страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод переживает перезагрузку – модернизация идет сразу на пяти объектах. Это увеличит глубину переработки нефти до 90%, вырастут объемы продаж и доходы. Уже сейчас после частичного запуска нового оборудования завод готов перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год.

«Это окончание модернизации. Если сейчас остается 20 процентов мазута, то этих отходов должно быть минимум. И будет не 25, а 3-4 процента», – сказал Лукашенко.

К качеству бензина и дизеля у водителей в Беларуси и в соседних странах нареканий нет. Напротив, по словам президента, например, Украина просит увеличить поставки топлива. Но предприятия долго тянут с ответом, упускают рынки. Лукашенко требует биться за своего покупателя, учиться торговать и конкурировать.

«Главное – это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок. Во-вторых, покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше – они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить – то, чего мы не можем», – отметил он.

Перезагрузка завода идет непросто. Сюда хоть и не попала грязная нефть из трубопровода «Дружба», предприятие лишилось части сырья, потеряло прибыль. Лукашенко требует на переговорах с российской стороной настаивать на реальной компенсации. Ведь на втором таком же предприятии еще и вышло из строя оборудование.

«Я из СМИ получаю информацию, что ряд мировых компаний предъявил России ущерб на сумму до 800 миллионов долларов. Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, они ничего не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов ущерба, а мы больше всех пострадали, но – 20 миллионов», – сказал белорусский лидер.

Президент предлагает сотрудникам завода до конца года определиться со стратегией, изучить спрос и предложения на рынке. Но уже сейчас Лукашенко видит, что нужно увеличить производство топлива и нефтепродуктов.