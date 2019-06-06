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Лукашенко: Переговоры с Россией по нефти нужно вести в деловом ключе
07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переговоры о компенсации за грязную нефть с российскими партнерами необходимо вести в деловом ключе. Такое заявление в Новополоцке сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
Напомним, в апреле Беларусь заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба». Спустя месяц обе стороны согласовали план решения этой проблемы.
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В апреле Беларусь заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба».
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