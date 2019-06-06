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Лукашенко: Переговоры с Россией по нефти нужно вести в деловом ключе

07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переговоры о компенсации за грязную нефть с российскими партнерами необходимо вести в деловом ключе. Такое заявление в Новополоцке сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Я из СМИ получаю информацию, что ряд мировых компаний предъявил России ущерб на сумму до 800 миллионов долларов. Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: «Ну, что там белорусы, они ничего не потеряли». Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему им, например, платят 800 миллионов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 миллионов», – сказал Лукашенко.

Напомним, в апреле Беларусь заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба». Спустя месяц обе стороны согласовали план решения этой проблемы.



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В апреле Беларусь заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба».
 
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