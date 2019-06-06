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Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали
Источник материала: СТВ
Александр Медведь в 1980 году завершал в Минске эстафету олимпийского огня, зажёг его в чаше на стадионе «Динамо».
Николай Чергинец, руководитель штаба по обеспечению безопасности стадиона «Динамо» во время Олимпиады-80:
Знакомые доказывали Александру Медведю – ему презентуют копию.
Спортсмен передал факел «своему человеку» и вбежал за трибуны с пустыми руками. Медведь соврёт представителю МОК, что символ Олимпиады отобрали правоохранители.
Николай Чергинец:
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Александр Медведь в 1980 году завершал в Минске эстафету олимпийского огня, зажёг его в чаше на стадионе «Динамо». Николай Чергинец, руководитель штаба по...
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