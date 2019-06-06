|
Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пути к зеленой экономике. Новогрудок 7 июня принимает национальный экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие гостям и участникам направил Президент Беларуси. В город приехали более 1000 человек. В программе – выставки экологических проектов и «зеленой» продукции.
Новогрудок как площадка для форума выбран не случайно: город стал лидером среди белорусских городов по использованию возобновляемых источников энергии. Здесь создан самый большой ветропарк страны, есть и свои солнечные станции. Неплохое подспорье для городской сети.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Форум начался символично – с открытия дубово-липовой рощи. Поздно вечером в Новогрудке зажгут улицу с умным освещением, где автоматика регулирует яркость ламп в зависимости от времени суток и наличия людей на улице. Запланированы и другие мероприятия с приставкой «эко»: открытие обустроенного родника, зарыбление озера, закладка экологической тропы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь
Новости Беларуси. На пути к зеленой экономике. Новогрудок 7 июня принимает национальный экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)