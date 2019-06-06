Звездные россыпи над городом и в душах…

Праздник начался с вальса, который на площадке возле Ивьевского центра культуры и досуга исполнили сами выпускники — исполнили молодость, грация, красота.

Такие славные и, вместе с тем, такие грустные мгновения. Наша золотая, в прямом смысле слова, молодежь вскоре вылетит из родного гнезда. Те крылья, что дали им семья, учителя, государство легки и надежны. Главное правильно выбрать траекторию своего жизненного полета.

После вальса действо продолжалось в зале Центра культуры и досуга. Вместе с самыми достойными и успешными выпускниками этого года были в эти торжественные часы председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, начальник отдела образования Ивьевского райисполкома Елена Николаевна Хомко.

Обращаясь к юношам и девушкам, Александр Иванович сказал:

— Позади у вас самый счастливый и запоминающийся отрезок жизненного пути – 11 школьных лет, но впереди еще весь жизненный путь с разными сюрпризами и испытаниями.

Школьные годы - прекрасная пора! Это время овладения знаниями, пора взросления и становления. Вы хорошо трудились все 11 лет, о чем свидетельствуют ваши успехи в учебе и заслуженные медали. Золотая и серебряная медаль выпускника - это знак высшего государственного и общественного признания, это доказательство умения ставить перед собой высокие задачи и успешно их решать.

За каждым из вас, ребята, не только отличные достижения в учебе, но и активное участие в конкурсах и олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях и общественной жизни.

Первую, столь значимую победу сегодня с нами по праву разделяют ваши родители и учителя. Ведь именно они способствовали вашему интеллектуальному развитию, воспитывали вас людьми порядочными, честными, целеустремленными.

Уважаемые родители! Вы вместе со своими детьми прошли этот непростой путь, длиною в одиннадцать лет. Благодаря вашей душевной теплоте, любви, поддержке и участию ребята смогли добиться таких высоких результатов.

Слова благодарности педагогам за неиссякаемую энергию и высокие результаты в работе, за творческий подход к обучению.

Спасибо вам, ребята, за то, что вы такие умники и умницы! Будьте достойны своих учителей и родителей.

Пробуйте, ищите себя, концентрируйтесь на главном, отметайте второстепенное, имейте честолюбие и амбиции, проявляйте гибкость, но никогда не ломайтесь.

Стремитесь стать первыми во всем, а главное - лучшими в выбранной вами профессии! Помните, теперь только вы ответственны за формирование своего завтрашнего дня.

Пусть Ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухотворенной светлыми чувствами, а Ваша энергия и талант послужат на благо нашему району. Крепкого вам здоровья, верных друзей и удачи на жизненном пути! В добрый путь!

В этом году 19 выпускников учреждений общего среднего образования получили за свои знания, упорство и усердие в учебе золотые и серебряные медали. Александр Иванович Булак вручил денежные вознаграждения медалистам и Благодарственные письма их родителям.

Вот имена наших умниц и умников: Ярослав Буринский (гимназия №1 города Ивье), Дарья Бычковская (Бакштовский детский сад – средняя школа), Ангелина Голубовская (гимназия №1 города Ивье), Максим Гуща (гимназия №1 города Ивье), Злата Дагиль (Ивьевская средняя школа), Маргарита Данилецкая (Ивьевская средняя школа), Каролина Жебрик (Ивьевская средняя школа), Алексей Куц (Ивьевская средняя школа), Валерия Микулко (Ивьевская средняя школа), Дарья Мисуро (Ивьевская средняя школа), Анна Павловская (гимназия №1 города Ивье), Дарья Песля (Гераненская средняя школа), Антонина Рогачук (Бакштовский детский сад-средняя школа), Жанна Станкуть (Гераненская средняя школа), Анастасия Станчик (Ивьевская средняя школа), Ксения Тулько ( Ивьевская средняя школа), Кирилл Хобян (Ивьевская средняя школа), Владислав Хомко (Ивьевская средняя школа), Кирилл Шемет (Бакштовский детский сад - средняя школа).

Верно сказали ведущие праздника, что школа – это лестница, по которой можно идти только вверх. Человек учится всю свою жизнь, но точка отсчета для каждого – школа. И чем выше поднимаешься, тем ярче и теплее становится огонек – искорка добра, любви и мудрости, горячая частичка души учителя, идущего впереди.

Кстати, каждый медалист, выпускник 2019 года назвал Звездное Имя Учителя в созвездии талантливых педагогов своих школ. Это Галина Брониславовна Балунда – учитель белорусского языка и литературы гимназии №1 города Ивье, Мария Брониславовна Боган – учитель иностранного языка Ивьевской средней школы, Светлана Ивановна Бычковская – учитель начальных классов Бакштовского детского сада-средней школы, Людмила Эдуардовна Волконовская - учитель белорусского языка и литературы Бакштовского детского сада – средней школы, Ирина Сергеевна Горбачевская – учитель физики гимназии №1 города Ивье, Инга Рычардовна Гуща – учитель биологии гимназии №1 города Ивье, Инна Леонидовна Драб — учитель белорусского языка и литературы Гераненской средней школы, Елена Николаевна Кевра — учитель русского языка и литературы Ивьевской средней школы, Василий Вацлавович Кевра – учитель информатики Ивьевской средней школы, Наталья Александровна Лопато — учитель иностранного языка Ивьевской средней школы, Светлана Николаевна Матылевич – учитель русского языка и литературы гимназии №1 города Ивье.

Как легко и от души говорятся в такие дни и часы слова. Их высказывали родители, выпускники, руководство района и руководство отдела образования. Ведь все вместе эти службы и эти люди, семьи отправляют во взрослую жизнь разумных и образованных на первом школьном уровне детей, нашу интеллектуальную школьную элиту, наших воспитанных и интеллигентных, добрых и внимательных.

Концертные номера от самих медалистов, учителей и школьников стали ярким обрамлением праздника.

Александр Иванович Булак разрезал красную ленточку в будущую жизнь. Пусть в ней будут здоровье и удача, любовь, дружба, постижение новых знаний и новых вершин.

В этом празднике, казалось бы, отдельным блоком, прозвучала тема Великой Победы, тема 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это был небольшой, но очень емкий и глубокий нюанс. И патриотический блок получился совсем не отдельным. В «Майском вальсе», который начали «фронтовики и девушки 40-х» присоединились к ним юноши и девушки из зала. Соединились прошлое и день сегодняшний, которого бы просто не было без той Великой Победы, того священного подвига всего народа. Мощный финал праздника.

А на выходе из Центра культуры выпускников-медалистов ждал еще очень приятный и творческий сюрприз. Девчонки из младших классов подготовили очень милую вокально-хореографическую композицию, в конце которой подарили им поделки - школьные звонки с бантами. Пусть они сообщают каждому только хорошие и радостные вести. В добрый путь!