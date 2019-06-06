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Антитабачная акция проходит в Беларуси

07.06.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нашей стране до 21 июня будет проходить по инициативе Министерства здравоохранения антитабачная акция «Беларусь против табака».

Как рассказали в Минздраве, цель акции — осведомить население о негативных последствиях табакокурения, а также повысить профилактику потребления табака.

Такие меры должны сказаться на снижении количества заболеваний, связанных с курением. 

На протяжении этих дней будут проводиться круглые столы, в СМИ будут появляться выступления специалистов здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения. На этот счет также выскажутся представители учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций.


В учреждениях здравоохранения проведут консультации по вопросам профилактики табакокурения.

К слову, статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, потребление табака — одна из самых серьезных угроз для здоровья человека. Ежегодно от курения умирает около 7 млн человек. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить 8 млн.

 
 
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В нашей стране до 21 июня будет проходить по инициативе Министерства здравоохранения антитабачная акция «Беларусь против табака».
 
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