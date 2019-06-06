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КГК создал «горячую линию» для абитуриентов

07.06.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следить за ходом вступительной кампании будут более 250 сотрудников Комитета госконтроля.

7 июня прошло первое заседание госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании под председательством вице-премьера Игоря Петришенко, сообщает КГК.
 
Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний будут работать в каждом учебном учреждении. Всего за вступительной кампанией будет следить более 250 сотрудников КГК.


Комиссии будут контролировать ход вступительной кампании на всех этапах: на централизованном тестировании с 11 июня по 10 июля, при приеме документов, проведении вступительных экзаменов, зачислении абитуриентов.

Для решения проблем, возникающих у абитуриентов и их родителей, будут созданы «горячие линии» в каждой из областей и в Министерстве образования.

В этом году на централизованное тестирование зарегистрировались 76 888 человек. Тестирование будет проходить по 11 предметам в 40 учреждениях образования.


 
 
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Следить за ходом вступительной кампании будут более 250 сотрудников Комитета госконтроля.
 
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