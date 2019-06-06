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Беларусь потратит 98,5 тысяч рублей на реабилитацию китайских детей

07.06.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь приедут 16 детей из Китая.

Из Китая в Беларусь приедут на реабилитацию 16 детей, сообщает пресс-служба президента.
 
Дети будут находиться в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. Расходы на реабилитацию, авиаперелет, транспортные услуги и пребывание сопровождающих лиц берет на себя беларусская сторона. Для этих целей из резервного фонда президента выделено 98,5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Александр Лукашенко.

Для детей будет организована экскурсионная и культурная программы.


 
 
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