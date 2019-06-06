В Бресте открыли один из самых больших домов правосудия в Беларуси

Дом правосудия построен по улице Машерова. В него переселились четыре суда — Ленинского и Московского районов, Брестского района и Брестской области. В Доме правосудия будут работать 176 человек, 52 из них — это судьи. В здании 25 судебных залов, которые могут вместить более 700 человек, сообщает