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В Бресте открыли один из самых больших домов правосудия в Беларуси

07.06.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте открыли один из самых больших домов правосудия в Беларуси. Четырёхэтажное здание возводили шесть лет, было потрачено около 15 миллионов долларов, информирует mediabrest.by.

Дом правосудия построен по улице Машерова. В него переселились четыре суда — Ленинского и Московского районов, Брестского района и Брестской области. В Доме правосудия будут работать 176 человек, 52 из них — это судьи. В здании 25 судебных залов, которые могут вместить более 700 человек, сообщает sb.by.

А пока брестские власти решают судьбу освобожденных старых зданий. В одном из них будут офисы, в другом — музей.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте открыли один из самых больших домов правосудия в Беларуси. Четырёхэтажное здание возводили шесть лет, было потрачено около 15 миллионов долларов,...
 
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