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В субботу будет до +31 и кратковременные дожди

07.06.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью будет преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный, южный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый.

Ночью прогнозируется +13...+ 19, днём воздух прогреется до 26-31 тепла.

 
 
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В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
 
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