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В субботу будет до +31 и кратковременные дожди
Источник материала: Партизан
В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
Ночью будет преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-восточный, южный, слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый.
Ночью прогнозируется +13...+ 19, днём воздух прогреется до 26-31 тепла.
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В субботу, 8 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
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