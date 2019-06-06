ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международные журналистские организации обеспокоены задержанием журналиста "Медузы" в РФ

07.06.2019 20:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Международная организация "Репортеры без границ" выразила в пятницу обеспокоенность действиями полиции при задержании в Москве корреспондента интернет-издания "Медуза".

"Репортеры без границ" чрезвычайно обеспокоены вызывающим подозрения поведением полиции, задержавшей известного репортера Ивана Голунова. Он занимается журналистскими расследованиями", - говорится в сообщении организации.

По словам главы подразделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганна Бира, "чрезвычайно странное поведение полиции наводит на мысль, что Иван Голунов был задержан по сфабрикованным обвинениям".

"Если сфабрикованные доказательства в действительности использовались для задержания журналиста, который столь известен в России, то это может указывать на значительное обострение проблемы притеснения независимых СМИ в стране", - добавил Бир.

Между тем, в Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) потребовали немедленного освобождения Голунова.

"Европейская федерация журналистов призывает российские власти незамедлительно освободить Ивана Голунова", - говорится в сообщении, размещенном на сайте этой организации.

Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес выразил уверенность в невиновности задержанного журналиста.

"Как и многие выдающиеся российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что основная цель этой полицейской операции заключается в том, чтобы заставить его молчать и запугать всех журналистов, которые ведут расследования о коррупции среди российских чиновников", - отметил генсек этой организации.

Корреспондент латвийского русскоязычного интернет-издания "Медуза", освещающего российскую общественно-политическую тематику, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, утверждает следствие, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедроном массой около 4 граммов.

Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная организация "Репортеры без границ" выразила в пятницу обеспокоенность действиями полиции при задержании в Москве корреспондента интернет-издания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Осиповичского района встала на защиту девочки, в которую пьяная мать бросила кружку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика