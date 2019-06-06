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Прокуратура Осиповичского района встала на защиту девочки, в которую пьяная мать бросила кружку

07.06.2019 20:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Прокуратура Осиповичского района возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая в ходе ссоры бросила кружку  в голову своей несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалу проверки территориального РОВД, поступившему для изучения в прокуратуру Осиповичского района, нетрезвая жительница аг.Ясень Осиповичского района 1 февраля 2019 года, в вечернее время, в ходе ссоры со своей несовершеннолетней дочерью, 2007 года рождения, схватила ее руками за правое плечо и левое предплечье и стала трясти. После чего умышленно бросила в голову девочки керамическую кружку, причинив ей легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении. 

Как установлено, мать несовершеннолетней склонна к созданию конфликтных ситуаций и злоупотреблению алкоголем. В 2017 году она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в 2010 году по решению суда несовершеннолетнюю и еще двое детей, которые на сегодняшний день достигли восемнадцатилетнего возраста, отбирали у матери без лишения родительских прав из-за ненадлежащего выполнения ею обязанностей по воспитанию детей. 

Дело возбуждено по ст.153 УК Республики Беларусь и передано в Осиповичский районный отдел Следственного комитета.

 

 
 
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Прокуратура Осиповичского района возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая в ходе ссоры бросила кружку  в голову своей несовершеннолетней дочери,...
 
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