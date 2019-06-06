Прокуратура Осиповичского района встала на защиту девочки, в которую пьяная мать бросила кружку

Источник материала: Интерфакс

Прокуратура Осиповичского района возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая в ходе ссоры бросила кружку в голову своей несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалу проверки территориального РОВД, поступившему для изучения в прокуратуру Осиповичского района, нетрезвая жительница аг.Ясень Осиповичского района 1 февраля 2019 года, в вечернее время, в ходе ссоры со своей несовершеннолетней дочерью, 2007 года рождения, схватила ее руками за правое плечо и левое предплечье и стала трясти. После чего умышленно бросила в голову девочки керамическую кружку, причинив ей легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как установлено, мать несовершеннолетней склонна к созданию конфликтных ситуаций и злоупотреблению алкоголем. В 2017 году она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в 2010 году по решению суда несовершеннолетнюю и еще двое детей, которые на сегодняшний день достигли восемнадцатилетнего возраста, отбирали у матери без лишения родительских прав из-за ненадлежащего выполнения ею обязанностей по воспитанию детей.

Дело возбуждено по ст.153 УК Республики Беларусь и передано в Осиповичский районный отдел Следственного комитета.