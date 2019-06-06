Беларусь хотела бы видеть в Палестине партнера – замминистра иностранных дел Дапкюнас

Источник материала: Интерфакс

Замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил с послом Палестины Халедом Арикатом возможность расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщили в МИД Беларуси.

"В ходе встречи была обсуждена актуальная ситуация на Ближнем Востоке, проблемы развития палестинских территорий, ряд международных вопросов. Дипломаты отметили созвучность внешнеполитических подходов сторон и последовательную приверженность Беларуси и Палестины основополагающим принципам международного права", - говорится в сообщении министерства.

Особое внимание собеседники уделили обсуждению возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества на благо Беларуси и Палестины как прочного фундамента для укрепления двусторонних отношений.

В ходе беседы был отмечен потенциал для существенного наращивания взаимной торговли товарами и услугами, в том числе в области медицины. Дапкюнас отметил, что Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для реализации совместных проектов.

Заместитель Министра и посол сошлись во мнении, что хороший импульс развитию экономических связей могли бы придать взаимные визиты деловых кругов, а также активизация сотрудничества между торгово-промышленными палатами и профильными министерствами Беларуси и Палестины.

Собеседники подтвердили намерение укреплять конструктивное белорусско-палестинское взаимодействие как в двустороннем контексте, так и в международных организациях, прежде всего в ООН.

Дапкюнас и Арикат обсудили возможности совершенствования координации действий Беларуси по широкому кругу вопросов экономики и развития с Группой 77 и Китая, в которой Палестина в настоящее время председательствует, а также активизации взаимодействия Беларуси с Организацией исламского сотрудничества.