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В Беларуси вводится новый порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве, сообщили в
Согласно документу, определяется порядок регулирования закупок в строительной отрасли и механизм проведения торгов (подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении.
Указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве, сообщили в...
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