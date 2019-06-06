Более Br41 тыс.будет выделено из президентского спецфонда на поощрение талантливой молодежи

Источник материала: Интерфакс

Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решения совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, из средств фонда направят более Br41 тыс. на поощрение 87 представителей талантливой молодежи и четырех творческих коллективов, которые являются победителями международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового и киноискусства.

Принятие документа направлено на оказание адресной поддержки юным дарованиям, создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, стимулирования профессионального роста и становления талантливой молодежи.