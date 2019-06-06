ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

07.06.2019 19:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Эстонию во втором раунде голосования на заседании Генеральной ассамблеи ООН избрали в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы в группе государств Восточной Европы.

Для избрания было необходимо набрать 127 голосов, Эстония получила 132 голоса, ее претендент Румыния 58 голосов. В голосовании приняли участие 190 государств.

В первом раунде голосования Эстония набрала в группе Восточной Европы 111 голосов, а Румыния 78 голосов. По одному голосу набрали Грузия и Латвия, две страны воздержались от голосования.

"Сегодняшнее решение всех государств мира означает, что именно Эстония будет два предстоящих года входить в Совет безопасности ООН, что поможет нам лучше отстаивать интересы нашего государства и наших людей", - заявила в пятницу после голосования президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая принимала участие в заседании ГА ООН.

По ее словам, "это поможет нам стоять за лучший мир, за ценности, без которых ни у нас, ни у многих других государств и народов не было бы место в мире".

В Совет безопасности входят пять постоянных членов (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы.

На ГА ООН в пятницу закрытым голосованием предстояло избрать пять непостоянных членов на 2020-2021 годы из четырех региональных групп: два государства из Африки, одно из Азиатско-Атлантического региона, одно из Латинской Америки и государств Карибского моря и одно из Восточной Европы.

Эстония избиралась по группе государств Восточной Европы.

Срок членства начинается 1 января 2020 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстонию во втором раунде голосования на заседании Генеральной ассамблеи ООН избрали в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы в группе...
 
Новости дня
Новости разные
 
"В ближайшие два года нам удастся освободить Беларусь": Что беспокоит белорусов в регионах и как Николай Статкевич собирается победить Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика