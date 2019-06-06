Президент подписал указ по совершенствованию строительной деятельности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ по совершенствованию строительной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом устанавливается, что заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие помещения на мансардных этажах жилых домов, освобождаются от уплаты компенсации в счет усредненной нормы сноса.

В соответствии с указом средства компенсации в счет усредненной нормы сноса, поступающие в местные бюджеты, будут использоваться не только для строительства жилья для граждан, переселяемых из сносимых жилых домов, но и на возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайонах многоэтажной жилой застройки.

Кроме того, изменяется состав документов, необходимых для организации аукционов по продаже земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в средних, малых городах и сельской местности. Из перечня исключаются градостроительные паспорта.

Аналогичный подход в названных населенных пунктах устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строительства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Республикой Беларусь.