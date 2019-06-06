ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал указ по совершенствованию строительной деятельности

07.06.2019 21:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ по совершенствованию строительной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом устанавливается, что заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие помещения на мансардных этажах жилых домов, освобождаются от уплаты компенсации в счет усредненной нормы сноса.

В соответствии с указом средства компенсации в счет усредненной нормы сноса, поступающие в местные бюджеты, будут использоваться не только для строительства жилья для граждан, переселяемых из сносимых жилых домов, но и на возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайонах многоэтажной жилой застройки.

Кроме того, изменяется состав документов, необходимых для организации аукционов по продаже земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в средних, малых городах и сельской местности. Из перечня исключаются градостроительные паспорта.

Аналогичный подход в названных населенных пунктах устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строительства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Республикой Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документом устанавливается, что заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика