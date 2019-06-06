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Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

07.06.2019 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит заключительные тренировки в преддверии матчей квалификации на Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

Уже 8 июня на «Борисов-Арене» подопечные Игоря Криушенко сразятся с самым сильным и опасным соперником – сборной Германии. Безусловный фаворит матча, естественно, «бундесманшафт», однако белорусы не собираются играть только от соперника.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Эти моменты – действительно то, за что опасается сборная Германии. Это быстрый выход наш в атаку, стандарты. Поэтому постараемся использовать, наверное, эти ситуации. И то же самое – постараемся сыграть и от себя, не только от соперника.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

В составе сборной – 23 футболиста, в том числе 22-летний игрок «Шахтера» Валерий Громыко. В этом сезоне молодой полузащитник уже выиграл Кубок Беларуси, а завтрашний матч может стать для него дебютным за сборную.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

Валерий Громыко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Влился в коллектив очень хорошо. В принципе, с некоторыми встречался и на поле очень часто, и был в команде вместе с тем же Денисом Лаптевым, который был в «Шахтере», с Олегом Веретило, когда он в «Минске» был. Поэтому это не составило никакого труда. На поле потренировались, взаимодействия какие-то уже есть. Поэтому посмотрим.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

Матч против сборной Германии стартует 8 июня на «Борисов-Арене» в 21:45. Следующая игра «белокрылых» также будет домашней: 11 июня против сборной Северной Ирландии. На данный момент команда Беларуси занимает последнее пятое место в своей группе.

Люди в материале: Игорь Криушенко, Валерий Громыко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит заключительные тренировки в преддверии матчей квалификации на Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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