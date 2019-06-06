ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

07.06.2019 19:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста рассказала в нашей программе «В обстановке мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Полгода назад в одном из контейнеров Красного Креста вместе с одеждой был обнаружен орден Великой Отечественной войны II степени. На тыльной стороне четко читался номер, потому волонтеры решили во что бы то ни стало найти родственников героя и вручить им награду. Что было потом – расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Вот он – этот волнительный момент. Павел впервые держит в руках орден деда. О том, что такая награда когда-то была вручена ветерану войны, ни он, ни другие родственники даже не догадывались.  

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Павел Мелещеня, внук Иосифа Мелещени:
Дедушка умер в 1993 году, 27 сентября. Он был жив, когда ее ему присвоили. Я просто рад и благодарен Красному Кресту за помощь.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Эта удивительная история началась полгода назад. Обычный контейнер Красного Креста, стандартная процедура сортировки.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:
Таких контейнеров по сбору чистой одежды и обуви в Беларуси порядка 50-ти, в Минске – три. В какой именно контейнер опустили одежду, в которой был орден – неизвестно. Награду нашли уже на пункте сортировки Красного Креста при разборе одежды.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

В вещах для Красного Креста иногда находят дорогие украшения. Бывает, что и золотые. Но орден – впервые! Для Андрея Богданова – а именно он и нашел реликвию, когда разбирал одежду – этот момент был особенно волнительным, ведь родной дед тоже воевал. Потому вручить награду родственникам героя, да еще и в год 75-летия освобождения Беларуси, было делом чести.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Я принадлежу еще к тому поколению, которое помнит живыми участников Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Я помню своего деда. Чисто по-человечески награда должна найти своего героя. А если его нет в живых, значит, нужно передать в семью.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

В этой истории множество неизвестных. Как и кто опустил в контейнер одежду вместе с орденом? Почему его нашли в Минске, если сам Иосиф Ильич жил в деревне Знаменка Житковичского района?

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:
Могли родственники продать дом и вещи забрать к себе. Тот же отец нашего Павла. А может быть, соседи какие-то вещи разобрали. Мы это расследование не проводили, для нас это было не столь важно.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

В отличие от большинства других, эта история со счастливым концом. Порой найти родственников или владельцев таких находок просто невозможно.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Идаиль Герреро, главный специалист службы розыска Белорусского общества Красного Креста:
Подобные запросы, знаю по опыту коллег, заканчиваются тем, что не находят никого. Когда выяснилось, что можно, грубо говоря, прикоснуться к человеку, который является владельцем – это на самом деле очень волнительно. До сих пор руки трясутся.

«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Запросы в российский архив, затем в службу миграции. Поиск самого обладателя награды по номеру на реликвии, а затем его родственников. Обязательная перепроверка данных – ошибки быть не должно. Героев у этой истории далеко не один десяток. И каждый понимал: кто добывал победу и дал нам мирное небо над головой, и после смерти остается героем. А орден – яркое и наглядное напоминание об этом потомкам.  

Люди в материале: Павел Мелещеня, Евгений Поболовец, Андрей Богданов, Инна Лемешевская, Идаиль Герреро
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста рассказала в нашей программе «В...
 
Новости дня
Новости разные
 
По дороге на Каменец под Брестом произошло странное ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика