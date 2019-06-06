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«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста
Полгода назад в одном из контейнеров Красного Креста вместе с одеждой был обнаружен орден Великой Отечественной войны II степени. На тыльной стороне четко читался номер, потому волонтеры решили во что бы то ни стало найти родственников героя и вручить им награду. Что было потом – расскажет корреспондент Евгений Поболовец.
Вот он – этот волнительный момент. Павел впервые держит в руках орден деда. О том, что такая награда когда-то была вручена ветерану войны, ни он, ни другие родственники даже не догадывались.
Павел Мелещеня, внук Иосифа Мелещени:
Эта удивительная история началась полгода назад. Обычный контейнер Красного Креста, стандартная процедура сортировки.
Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:
В вещах для Красного Креста иногда находят дорогие украшения. Бывает, что и золотые. Но орден – впервые! Для Андрея Богданова – а именно он и нашел реликвию, когда разбирал одежду – этот момент был особенно волнительным, ведь родной дед тоже воевал. Потому вручить награду родственникам героя, да еще и в год 75-летия освобождения Беларуси, было делом чести.
Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
В этой истории множество неизвестных. Как и кто опустил в контейнер одежду вместе с орденом? Почему его нашли в Минске, если сам Иосиф Ильич жил в деревне Знаменка Житковичского района?
Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:
В отличие от большинства других, эта история со счастливым концом. Порой найти родственников или владельцев таких находок просто невозможно.
Идаиль Герреро, главный специалист службы розыска Белорусского общества Красного Креста:
Запросы в российский архив, затем в службу миграции. Поиск самого обладателя награды по номеру на реликвии, а затем его родственников. Обязательная перепроверка данных – ошибки быть не должно. Героев у этой истории далеко не один десяток. И каждый понимал: кто добывал победу и дал нам мирное небо над головой, и после смерти остается героем. А орден – яркое и наглядное напоминание об этом потомкам.
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«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам
Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста рассказала в нашей программе «В...
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