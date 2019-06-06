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Из центра Горок убрали два табачных киоска
07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С центральной горецкой улицы убрали два киоска “Табак”. Речь идет о ларьках, которые располагались возле
Напомним, что в 2016 году райцентр получил сертификат о присоединении к сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Там было отмечено, что “Горки стремится работать в партнерстве с ВОЗ и другими городами для здорового и устойчивого будущего”.
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С центральной горецкой улицы убрали два киоска “Табак”. Речь идет о ларьках, которые располагались возле Дома быта на Заслонова и в районе средней школы № 2. Это...
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