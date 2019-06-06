Из центра Горок убрали два табачных киоска

Источник материала: Горецкий вестник

С центральной горецкой улицы убрали два киоска “Табак”. Речь идет о ларьках, которые располагались возле Дома быта на Заслонова и в районе средней школы № 2. Это было сделано по инициативе райисполкома в рамках реализации проекта “Горки – здоровый город” . Сине-желтые киоски перенесли на улицы Строителей (возле “Евроопта”) и Королева.





Напомним, что в 2016 году райцентр получил сертификат о присоединении к сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Там было отмечено, что “Горки стремится работать в партнерстве с ВОЗ и другими городами для здорового и устойчивого будущего”.