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Из центра Горок убрали два табачных киоска

07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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С центральной горецкой улицы убрали два киоска “Табак”. Речь идет о ларьках, которые располагались возле Дома быта на Заслонова и в районе средней школы № 2. Это было сделано по инициативе райисполкома в рамках реализации проекта “Горки – здоровый город”. Сине-желтые киоски перенесли на улицы Строителей (возле “Евроопта”) и Королева.

 

Из центра Горок убрали два табачных киоска
Этот ларек переселился из центра города сюда – на Строителей. Фото Михаила Левцова

 

Напомним, что в 2016 году  райцентр получил сертификат о присоединении к сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Там было отмечено, что “Горки стремится работать в партнерстве с ВОЗ и другими городами для здорового и устойчивого будущего”.

 


 
 
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  С центральной горецкой улицы убрали два киоска “Табак”. Речь идет о ларьках, которые располагались возле Дома быта на Заслонова и в районе средней школы № 2. Это...
 
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