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Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в актовом зале “Прытулачак” прошел юбилейный творческий вечер Светланы Терешко.
Светлана Александровна – старейший член народного литературного объединения “Роднае слова”. Кто-то знает ее как медика с полувековым стажем, другие как местную поэтессу. На днях в свет вышел ее четвертый поэтический сборник “Река жизни”. Недавно талант Терешко раскрылся с еще одной стороны – на ее
По словам ведущей вечера, руководителя народного литературного объединения “Роднае слова” Людмилы Дерюжковой, стихи Светланы Терешко – это “попытка найти себя в этом мире, определить своё предназначение, подвести итог прожитому”.
Поздравить юбиляршу пришли директор районного историко-этнографического музея Светлана Макеева, колеги по перу Александр Веденеев, Лидия Андреева и Валентина Мажугина, руководитель народного объединения “Мастацтва” Валентина Белоусова, Андрей Шутов с музыкальным подарком, представители детско-юношеской спортивной школы, а также вокальный ансамбль “Отрада”.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в актовом зале “Прытулачак” прошел юбилейный творческий вечер Светланы Терешко. Светлана Александровна – старейший член народного литературного...
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