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Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в актовом зале “Прытулачак” прошел юбилейный творческий вечер Светланы Терешко.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Светлана Александровна – старейший член народного литературного объединения “Роднае слова”. Кто-то знает ее как медика с полувековым стажем, другие как местную поэтессу. На днях в свет вышел ее четвертый поэтический сборник “Река жизни”. Недавно талант Терешко раскрылся с еще одной стороны – на ее первой выставке картин.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Встречу открыла Надежда Курбасова с песней “Горки-Горы” на слова Светланы Терешко и музыку Валентины Макеевой. Написанная в 1987 году, она стала уже своего рода гимном города.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

По словам ведущей вечера, руководителя народного литературного объединения “Роднае слова” Людмилы Дерюжковой, стихи Светланы Терешко – это “попытка найти себя в этом мире, определить своё предназначение, подвести итог прожитому”.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Поздравить юбиляршу пришли директор районного историко-этнографического музея Светлана Макеева, колеги по перу Александр Веденеев, Лидия Андреева и Валентина Мажугина, руководитель народного объединения “Мастацтва” Валентина Белоусова, Андрей Шутов с музыкальным подарком, представители детско-юношеской  спортивной школы, а также вокальный ансамбль “Отрада”.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Стихотворение юбилярши “Родное приволье” читает Ангелина Лишнёва

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Ирина Кунец с песней на слова Терешко и музыку Анны Каликинской

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
В зрительном зале

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
С праздником Светлану Терешко поздравляет замначальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома  Ольга Панасюк

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Своими впечатлениями о творчестве горецкой поэтессы делится редактор нового сборника Терешко доцент кафедры лингвистических дисциплин академии  Анна Малько

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Песню на стихи Светланы Терешко и музыку Анны Каликинской исполняет Виктор Молчанов

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Светлана Александровна в кругу своей большой семьи. У нее четверо детей, десять внуков и шесть правнуков.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Юбиляршу поздравляет библиотекарь Темнолесской библиотеки-филиала Елена Шевардова

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото
Светлана Терешко: “Все вы – добрые люди с открытой и чистой душой. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли на это вечер. Спасибо, что на протяжении многих лет вы терпели мое творчество. Спасибо, что сегодня в этом зале было сказано столько слов, от которых у меня кружится голова. Я просто счастлива, что у нас такие прекрасные и отзывчивые люди, для которых хочется творить”.

 

Что было на юбилейном вечере Светланы Терешко – Фото

 

Фото Михаила Левцова

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  Сегодня в актовом зале “Прытулачак” прошел юбилейный творческий вечер Светланы Терешко.     Светлана Александровна – старейший член народного литературного...
 
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