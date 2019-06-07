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Украина разгромила Сербию в квалификации Евро-2020
Источник материала: Tut.by
Футболисты сборной Украины 7 июня во Львове разгромили команду Сербии в квалификации Евро-2020.
Украинские футболисты отгрузили гостям 5 безответных мячей.
Украина — Сербия — 5:0
Голы: 1:0 — Цыганков (26), 2:0 — Цыганков (28), 3:0 — Коноплянка (46), 4:0 — Яремчук (59), 5:0 — Коноплянка (75).
Удары: 22−7.
Удары в створ ворот: 10−1.
Удары мимо ворот: 5−3.
Блокированные удары: 7−3.
Угловые: 2−4
Владение мячом: 55% — 45%.
Начало разгрому положил 21-летний полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков, который оформил дубль в течение двух минут в середине первого тайма. Два гола также на счету опытного полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки. Кроме того, свой первый гол за сборную забил 23-летний форвард бельгийского «Гента», уроженец Львова Роман Яремчук.
Вообще же счет мог быть и крупнее, поскольку преимущество украинской дружины было подавляющим.
В другом поединке отборочной группы «В» сборная Литвы дома сыграла вничью с Люксембургом — 1:1. Причем в составе литовской команды по ходу встречи были удалены два игрока.
Положение команд в группе «В»:
1. Украина — 7 очков (3 матча; разница мячей 7−1)
2. Люксембург — 4 (3; 4−4)
3. Португалия — 2 (2; 1−1)
4. Литва — 1 (2; 1−2)
5. Сербия — 1 (2; 1−6).
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Футболисты сборной Украины 7 июня во Львове разгромили команду Сербии в квалификации Евро-2020.
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