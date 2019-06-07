Украина разгромила Сербию в квалификации Евро-2020

Источник материала: Tut.by

Футболисты сборной Украины 7 июня во Львове разгромили команду Сербии в квалификации Евро-2020.



Виктор Цыганков. Фото: Reuters

Украинские футболисты отгрузили гостям 5 безответных мячей.

Украина — Сербия — 5:0

Голы: 1:0 — Цыганков (26), 2:0 — Цыганков (28), 3:0 — Коноплянка (46), 4:0 — Яремчук (59), 5:0 — Коноплянка (75).

Удары: 22−7.

Удары в створ ворот: 10−1.

Удары мимо ворот: 5−3.

Блокированные удары: 7−3.

Угловые: 2−4

Владение мячом: 55% — 45%.

Начало разгрому положил 21-летний полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков, который оформил дубль в течение двух минут в середине первого тайма. Два гола также на счету опытного полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки. Кроме того, свой первый гол за сборную забил 23-летний форвард бельгийского «Гента», уроженец Львова Роман Яремчук.

Вообще же счет мог быть и крупнее, поскольку преимущество украинской дружины было подавляющим.

В другом поединке отборочной группы «В» сборная Литвы дома сыграла вничью с Люксембургом — 1:1. Причем в составе литовской команды по ходу встречи были удалены два игрока.

Положение команд в группе «В»:

1. Украина — 7 очков (3 матча; разница мячей 7−1)

2. Люксембург — 4 (3; 4−4)

3. Португалия — 2 (2; 1−1)

4. Литва — 1 (2; 1−2)

5. Сербия — 1 (2; 1−6).