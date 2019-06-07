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«Реал» и «Челси» договорились о переходе Азара

07.06.2019 23:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» договорились о переходе в испанский клуб Эдена Азара, сообщает официальный сайт «Реала».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт «Реала» с 28-летним бельгийским полузащитником рассчитан на 5 лет — до 30 июня 2024 года.

Эден Азар официально будет представлен в качестве футболиста «Реала» в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после прохождения медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что трансфер Азара обойдется «Реалу» в сумму до 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.

Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.

7 предыдущих сезонов Азар провел в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Кроме того, еще два раза выиграл с командой Лигу Европы.

До перехода в «Челси» Азар 5 сезонов провел во французском «Лилле».

Вместе со сборной Бельгии в 2018 году в России завоевал бронзу чемпионата мира. Всего в составе национальной команды он провел 100 матчей и забил 30 мячей.

 
 
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Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» договорились о переходе в испанский клуб Эдена Азара.
 
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