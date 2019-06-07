«Реал» и «Челси» договорились о переходе Азара

Источник материала: Tut.by

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» договорились о переходе в испанский клуб Эдена Азара, сообщает официальный сайт «Реала».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт «Реала» с 28-летним бельгийским полузащитником рассчитан на 5 лет — до 30 июня 2024 года.

Эден Азар официально будет представлен в качестве футболиста «Реала» в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после прохождения медицинского осмотра.

Ранее сообщалось , что трансфер Азара обойдется «Реалу» в сумму до 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph , изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.

Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.

7 предыдущих сезонов Азар провел в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Кроме того, еще два раза выиграл с командой Лигу Европы.

До перехода в «Челси» Азар 5 сезонов провел во французском «Лилле».

Вместе со сборной Бельгии в 2018 году в России завоевал бронзу чемпионата мира. Всего в составе национальной команды он провел 100 матчей и забил 30 мячей.