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«Реал» и «Челси» договорились о переходе Азара
Источник материала: Tut.by
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» договорились о переходе в испанский клуб Эдена Азара, сообщает официальный
Контракт «Реала» с 28-летним бельгийским полузащитником рассчитан на 5 лет — до 30 июня 2024 года.
Эден Азар официально будет представлен в качестве футболиста «Реала» в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после прохождения медицинского осмотра.
Ранее
«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.
По данным
Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.
7 предыдущих сезонов Азар провел в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Кроме того, еще два раза выиграл с командой Лигу Европы.
До перехода в «Челси» Азар 5 сезонов провел во французском «Лилле».
Вместе со сборной Бельгии в 2018 году в России завоевал бронзу чемпионата мира. Всего в составе национальной команды он провел 100 матчей и забил 30 мячей.
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Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» договорились о переходе в испанский клуб Эдена Азара.
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