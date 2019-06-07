В Минске закрывается проезд по улицам Чюрлениса и Городской Вал

Источник материала: Tut.by

Улица Чюрлениса будет закрыта для проезда транспорта с 10 июня по 2 июля. Исключение — для транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.



Фото: Павел Мурашко

Временное ограничение всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», вводится:

— c 10 июня по 2 июля по ул. Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от ул. Чюрлениса до местного проезда к «Деревне спортсменов»;

— c 17июня по 3 июля по ул. Городской Вал на участке от ул. Немиги до проспекта Независимости.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.