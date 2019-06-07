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В Минске закрывается проезд по улицам Чюрлениса и Городской Вал
Источник материала: Tut.by
Улица Чюрлениса будет закрыта для проезда транспорта с 10 июня по 2 июля. Исключение — для транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Временное ограничение всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», вводится:
— c 10 июня по 2 июля по ул. Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от ул. Чюрлениса до местного проезда к «Деревне спортсменов»;
— c 17июня по 3 июля по ул. Городской Вал на участке от ул. Немиги до проспекта Независимости.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
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Исключение - для транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
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