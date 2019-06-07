В районе Зыбицкой открылся новый ресторан Mona. Показываем его (и цены)

Источник материала: Tut.by

Сегодня в самом укромном уголке Зыбицкой открылось новое бистро Mona. Если придираться и быть максимально точным, то адрес у нового места — Музыкальный переулок, 1. Но столичные тусовщики знают: все, что открывается на Герцена, Кирилла и Мефодия или других прилегающих к Зыбицкой улицах, все равно в народе причисляется к самой популярной bar street.

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Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Mona позиционирует себя как бистро, хотя все-таки привычней было бы назвать место кафе или рестораном. Открылось оно, как мы уже говорили, во дворике — уединенном и уютном. Интересно, что в интерьере заведения есть картина, написанная директором Mona. Произведения искусства называют талисманом места.









Но давайте о главном в заведении — о меню. Оно авторское, его, говорят, долго прорабатывали. Как и работали над подачей.

Вот некоторые позиции и цены:

тартар из говядины с чипсами из батата с устричным соусом (190 г) — 17 рублей;

салат с копченой курицей, маринованной грушей, сыром бри и майо (215 г) — 14 рублей;

суп из молодого горошка с пармезаном (300 г) — 14 рублей;

дорадо с черным рисом и голландским соусом (270 г) — 23 рубля;

говяжьи щечки с картофельным пюре и бок-чой (400 г) — 21 рубль;

стейк из цветной капусты с соусом ромеско (320 г) — 14 рублей.













Работать Mona будет ежедневно с 18.00 до 00.00 в Музыкальном переулке, 1 (рядом с кафе «Ферзь»). Пока в тестовом режиме.

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