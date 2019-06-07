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В районе Зыбицкой открылся новый ресторан Mona. Показываем его (и цены)
Источник материала: Tut.by
Сегодня в самом укромном уголке Зыбицкой открылось новое бистро Mona. Если придираться и быть максимально точным, то адрес у нового места — Музыкальный переулок, 1. Но столичные тусовщики знают: все, что открывается на Герцена, Кирилла и Мефодия или других прилегающих к Зыбицкой улицах, все равно в народе причисляется к самой популярной bar street.
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Mona позиционирует себя как бистро, хотя все-таки привычней было бы назвать место кафе или рестораном. Открылось оно, как мы уже говорили, во дворике — уединенном и уютном. Интересно, что в интерьере заведения есть картина, написанная директором Mona. Произведения искусства называют талисманом места.
Но давайте о главном в заведении — о меню. Оно авторское, его, говорят, долго прорабатывали. Как и работали над подачей.
Вот некоторые позиции и цены:
тартар из говядины с чипсами из батата с устричным соусом (190 г) — 17 рублей;
салат с копченой курицей, маринованной грушей, сыром бри и майо (215 г) — 14 рублей;
суп из молодого горошка с пармезаном (300 г) — 14 рублей;
дорадо с черным рисом и голландским соусом (270 г) — 23 рубля;
говяжьи щечки с картофельным пюре и бок-чой (400 г) — 21 рубль;
стейк из цветной капусты с соусом ромеско (320 г) — 14 рублей.
Работать Mona будет ежедневно с 18.00 до 00.00 в Музыкальном переулке, 1 (рядом с кафе «Ферзь»). Пока в тестовом режиме.
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Сегодня в самом укромном уголке Зыбицкой открылось новое бистро Mona. Если придираться и быть максимально точным, то адрес у нового места - Музыкальный переулок, 1.
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