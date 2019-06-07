В Осиповичах на дороге полностью сгорел пассажирский автобус

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах 7 июня сгорел автобус МАЗ, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь». Судя по фото, автобус выгорел полностью.

На видео видно, как автобус горит открытым пламенем, его тушат спасатели. Точные место и время происшествия не указаны, как и то, следовал ли автобус по маршруту или был припаркован.

В дежурной службе областной ГАИ TUT.BY рассказали, что данных о происшествии у них нет, как и информации о пострадавших.



Фото: t.me/cpbelarus/2114