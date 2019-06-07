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В Осиповичах на дороге полностью сгорел пассажирский автобус

07.06.2019 22:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах 7 июня сгорел автобус МАЗ, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь». Судя по фото, автобус выгорел полностью.


Открыть/скачать видео (3.28 МБ)

На видео видно, как автобус горит открытым пламенем, его тушат спасатели. Точные место и время происшествия не указаны, как и то, следовал ли автобус по маршруту или был припаркован.

В дежурной службе областной ГАИ TUT.BY рассказали, что данных о происшествии у них нет, как и информации о пострадавших.


Фото: t.me/cpbelarus/2114
 
 
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В областной ГАИ нет данных о пострадавших.
 
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