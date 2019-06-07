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В Осиповичах на дороге полностью сгорел пассажирский автобус
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах 7 июня сгорел автобус МАЗ,
На видео видно, как автобус горит открытым пламенем, его тушат спасатели. Точные место и время происшествия не указаны, как и то, следовал ли автобус по маршруту или был припаркован.
В дежурной службе областной ГАИ TUT.BY рассказали, что данных о происшествии у них нет, как и информации о пострадавших.
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В областной ГАИ нет данных о пострадавших.
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