Городской выпускной и «культурное событие года». Куда сходить в эти жаркие выходные в Витебске

Источник материала: Tut.by

В эти выходные идем на городской выпускной вечер (да-да, не удивляйтесь, придумали и такой!), на «День психологии» в «ТриО» и выставку самого известного советского фотографа и дизайнера Александра Родченко — говорят, это «культурное событие года». И оно даже не в Минске, а у нас, в Витебске. Не пропустите!

Городской выпускной



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: площадка возле КЗ «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 8 июня, 19.00

Сколько: бесплатно

В эту субботу проект Центра культуры «Витебский квАРТал» зовет всех на городской выпускной вечер. Причем он не только для нынешних выпускников, а для всех — независимо от того, когда вы окончили школу.

Организаторам нужно прислать заявку. Укажите в ней: фамилию, имя; год выпуска; 5 композиций, под которые вы выпускались. Обещают, что диджей их обязательно включит. Дресс-код — праздничный, ваши выпускные ленты и наряды приветствуются.

Оставить заявку можно здесь: reklama@gck.by. Или связаться с организаторами по телефонам: +375 212 67-47-18, +375 212 66-40-65.

«День психологии»



Фото: picjumbo.com

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 8 июня, с 13.00

Сколько: бесплатно

В программе — три блока:

в 13.00 — лекция о здоровье. Психолог онкодиспансера Наталья Исакова расскажет о влиянии душевных расстройств на развитие телесных заболеваний;

с 14.00 до 16.00 — фантазийная настольная игра на ассоциации «Диксит»;

с 14.00 до 17.00 — нейрографика: арт-терапевт и психолог Людмила Добрянская поможет нарисовать «дерево успеха» и с помощью творчества превратить свой потенциал в реальность. Начало занятий — каждый час (14.00, 15.00, 16.00).

Лекция о фотографе Александре Родченко и эксклюзивная выставка его работ



Лиля Брик. Снимок для рекламного плаката. Фото: Александр Родченко

Где: Музей истории Витебского народного художественного училища (ул. Шагала, 5а)

Когда: 8 июня, 16.00

Вход: 1 рубль

Эту выставку называют «культурным событием года»: в Беларуси, в витебском музее, впервые открылась выставка самых известных кадров родоначальника дизайна и рекламы в СССР Александра Родченко.

В экспозиции — 103 снимка, сделанных с авторских негативов. На них показаны представители творческих профессий, виды Москвы, ее будни, промышленность, жизнь горожан. Эти кадры Родченко публиковал в разных изданиях в 1920−1930-х годах.

Правнучка мастера Екатерина Лаврентьева 8 июня прочитает в Музее истории ВНХУ лекцию «Александр Родченко. Конструктивизм: вещи как друзья и помощники».

Сама же выставка произведений мастера будет работать здесь до 28 июля.