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США объявили новые жесткие санкции против Ирана

07.06.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов США объявило санкции против иранской компании "Нефтехимическая промышленность Персидского залива" (PGPIC).

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства.

Санкции касаются PGPIC и 39 дочерних компаний и агентов продажи иранской нефти.

Эта компания осуществляет половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В заявлении Минфина США говорится, что PGPIC оказывает финансовую поддержку компании, контролируемой Корпусом стражей исламской революции, которая ранее была признана США "иностранной террористической организацией".


Благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов, отмечают в Вашингтоне.


В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа вышла из соглашения 2015 года между Тегераном и ведущими мировыми державами, которое наложило ограничения на его ядерную программу в обмен на ослабление санкций.

Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

 
 
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Министерство финансов США объявило санкции против иранской компании "Нефтехимическая промышленность Персидского залива" (PGPIC).
 
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