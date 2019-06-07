Эстония заменит Польшу в Совете Безопасности ООН

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В голосовании участвовали все 193 государства-члена ООН. Для того, чтобы быть избранной, Эстонии нужно было заручиться поддержкой 129 стран.

В первом туре Эстония получила 111 голосов, а Румыния - 78 голосов.

Во втором туре в голосовании приняли участие 190 стран, Эстония получила 132 голоса, Румыния - 58 голосов.

Новые непостоянные члены выбираются из четырех региональных групп - два из Африки, один из Азии-Океании, один из Латинской Америки и один из стран Восточной Европы. До сих пор Восточную Европу в Совбезе ООН представляла Польша.

В первом туре тайного голосования Вьетнам, Тунис и Нигер получили более 190 голосов и были избраны. Сент-Винсент и Гренадины были избраны 181 голосом.





Наряду с пятью постоянными членами (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) в каждом составе СБ ООН также действуют 10 непостоянных членов, которых избирают на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы. Ежегодно пять непостоянных членов переизбираются.