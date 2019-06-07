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Андрей Костицын: Постараемся, чтобы минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

07.06.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий заключил новый контракт с «зубрами».

Нападающий Андрей Костицын прокомментировал решение остаться в минском "Динамо" и выразил надежду, что в следующем сезоне команда выйдет в плей-офф КХЛ.

- Как настроение?

- Все хорошо, спасибо. Концовку сезона пропустил из-за травмы, но это позади. Уже полноценно тренируюсь, вышел на лед. Ничего не беспокоит. С оптимизмом смотрю вперед.

- Что скажешь о своем первом сезоне в "Динамо"?

- Конечно, плохо, что не попали в плей-офф. Весь чемпионат были перепады. Надо играть более стабильно. Мало забрасывали, не получалось большинство, хотя от игры в неравных составах зависит очень многое. Если бы где-то была получше реализация лишнего, то и исход некоторых матчей был бы иной. Думаю, все провели анализ и постараются не допускать прошлогодних ошибок. Начнется предсезонка, и будем работать над игрой "пять на пять", большинством и меньшинством.

- "Динамо" покинули трое молодых белорусов, причем Буйницкий забросил несколько шайб с твоих передач.

- Хоккей — командная игра. Не стал бы кого-то выделять. Да, хорошо с Димой понимали друг друга, создавали много моментов. Что-то реализовали. А так я рад за всех ребят. Они долго играли за "Динамо". Раз появился шанс попробовать силы в другом клубе, то почему бы и нет? Тем более, новые команды Криса, Буя и Лиса всегда борются за высокие места.


- Своей статистикой остался доволен?

- Все относительно. Главное, повторюсь, — чтобы не было перепадов в игре команды, в том числе по ходу отдельного матча. Тогда придет успех, и цифры будут приятнее.

- Что думаешь о новом сезоне?

- Пока рано что-то говорить, состав только формируется. Не известно, какие будут легионеры. Думаю, у многих белорусов будет стимул показать себя. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы "Динамо" вышло в плей-офф. Хочется играть более стабильно. Хочется и позитивной атмосферы в раздевалке. Когда побеждаешь, это всегда поднимает командное настроение, — цитирует Костицына-старшего пресс-служба "зубров".

 
 
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