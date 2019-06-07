ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршу накрыло волной ядовитого газа

07.06.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза.

В конце мая и в начале июня в Орше несколько дней фиксировалось превышение норматива качества по содержанию в воздухе диоксида азота.

Как сообщает "Витебская Весна" со ссылкой на news.vitebsk.cc 27 мая в районе Молодежной улице было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза , а 28 мая в районе улицы Ленина концентрация этого газа составляла 1,7 ПДК, забор воздуха проводились в час ночи. 29 мая в районе Молодежной улице в 7:00 зафиксированное превышение норматива качества в 2,6 раза. Также в районе ул. Ленина 3 июня в срок отбора проб 1:00 зафиксировано превышение норматива качества в 1,7 раза по диоксиду азота. В первых двух случаях в Орше был юго-западный ветер, а в третьем - южный, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.


Диоксид азота применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе. Это ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха.

Иногда диоксид азота называют «лисьим хвостом» из-за его бурого цвета. Стоит отметить, что это вещество высокотоксичное, даже в небольших концентрациях оно раздражает дыхательные пути, а в больших - вызывает отек легких. Кроме того, диоксид азота вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в ней гемоглобина.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке перед приездом Лукашенко мыли улицы с мылом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика