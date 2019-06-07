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Оршу накрыло волной ядовитого газа
Источник материала: Партизан
Было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза.
В конце мая и в начале июня в Орше несколько дней фиксировалось превышение норматива качества по содержанию в воздухе диоксида азота.
Как сообщает
Диоксид азота применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе. Это ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха.
Иногда диоксид азота называют «лисьим хвостом» из-за его бурого цвета. Стоит отметить, что это вещество высокотоксичное, даже в небольших концентрациях оно раздражает дыхательные пути, а в больших - вызывает отек легких. Кроме того, диоксид азота вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в ней гемоглобина.
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Было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза.
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