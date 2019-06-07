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В Новополоцке перед приездом Лукашенко мыли улицы с мылом

07.06.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Происходящее снимали на камеры проходящие мимо люди и шутили.

Лукашенко 7 июня совершил рабочую поездку в Новополоцк и посещает ОАО «Нафтан». Местные власти активно готовились к приезду диктатора, что даже поручили сотрудникам помыть улицы с мылом, передает bobruisk.ru.

Очевидцы заметили, что сотрудниц общежития ОАО «Нафтан» выгнали на улицу мыть асфальт перед центральным входом в здание. Видимо, предположили, что президент может и к ним нагрянуть как снег на голову... а там грязь. Происходящее снимали на камеры проходящие мимо люди и шутили.

В группе «№1 Новополоцк/Полоцк» в социальной сети «Вконтакте» появился видеоролик.

 
 
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Происходящее снимали на камеры проходящие мимо люди и шутили.
 
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