ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко оценил «Дружбу» дороже. Оправданно ли?

07.06.2019 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российские эксперты сомневаются в шансах Минска получить желаемую сумму компенсации.

Лукашенко оценил «Дружбу» дороже. Оправданно ли?
Фото president.gov.by
Российские СМИ оперативно отреагировали на совет Александра Лукашенко гендиректору «Нафтана», как требовать компенсацию за «грязную нефть».

Александр Лукашенко оценил «Дружбу» дороже, пишет российская газета Комменрсантъ и задается вопросом, насколько оправданны претензии президента Беларуси.

Издание приводит мнение начальника отдела инвестиций «БКС брокер» Нарека Авакяна, который считает заниженной оценку в $ 20 млн: «Все-таки побольше там был ущерб, уж точно больше $ 100 млн».

В свою очередь аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачев заявил «Коммерсанту», что «Беларуси рассчитывать на многое не стоит». Эксперт рассказал, как выглядит предложенная российской стороной схема компенсации потерь:

— Конечно, схема, которую выбрали в итоге, выглядит достаточно забавно. Урегулирование решили обставить таким образом, что потребители предъявляют претензии продавцам, то есть нефтяным компаниям, а те уже теперь выставляют сумму компенсаций по факту «Транснефти».

Поэтому последняя вроде не занимается техническими проблемами и не особенно заморачивается тем, как считать ущерб. Это закладывает систему двойного фильтра.


Сначала потребитель должен будет доказать свой реальный ущерб перед поставщиками, а потом нефтяные компании вынуждены будут сделать то же самое перед «Транснефтью». Потому что на том и на другом этапе произойдет утруска и сокращение общего объема. В общем, схема для компании достаточно выгодна и комфортна, на мой взгляд.

Газета.ru напоминает, что «грязь» в «Дружбе» не единственная претензия Минска к Москве: «Беларусь продолжает переговоры о компенсации за налоговый маневр России. Однако в этом вопросе сколь-нибудь существенно стороны пока не продвинулись».

Издание приводит слова директора департамента управления активами компании ERARIUM Group Дениса Лисицына. По его мнению, со стороны России было бы целесообразно сохранить все преференции для Беларуси, связанные с ценами на нефть и газ, «если мы не хотим получит еще одно враждебное государство у своих границ».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские эксперты сомневаются в шансах Минска получить желаемую сумму компенсации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика