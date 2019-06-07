Лукашенко оценил «Дружбу» дороже. Оправданно ли?

Российские СМИ оперативно отреагировали на совет Александра Лукашенко гендиректору «Нафтана», как требовать компенсацию за «грязную нефть».





Комменрсантъ и задается вопросом, насколько оправданны претензии президента Беларуси. Александр Лукашенко оценил «Дружбу» дороже, пишет российская газетаи задается вопросом, насколько оправданны претензии президента Беларуси.





Издание приводит мнение начальника отдела инвестиций «БКС брокер» Нарека Авакяна, который считает заниженной оценку в $ 20 млн: «Все-таки побольше там был ущерб, уж точно больше $ 100 млн».





В свою очередь аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачев заявил «Коммерсанту», что «Беларуси рассчитывать на многое не стоит». Эксперт рассказал, как выглядит предложенная российской стороной схема компенсации потерь:





— Конечно, схема, которую выбрали в итоге, выглядит достаточно забавно. Урегулирование решили обставить таким образом, что потребители предъявляют претензии продавцам, то есть нефтяным компаниям, а те уже теперь выставляют сумму компенсаций по факту «Транснефти».





Поэтому последняя вроде не занимается техническими проблемами и не особенно заморачивается тем, как считать ущерб. Это закладывает систему двойного фильтра.









Сначала потребитель должен будет доказать свой реальный ущерб перед поставщиками, а потом нефтяные компании вынуждены будут сделать то же самое перед «Транснефтью». Потому что на том и на другом этапе произойдет утруска и сокращение общего объема. В общем, схема для компании достаточно выгодна и комфортна, на мой взгляд.





Газета.ru напоминает, что «грязь» в «Дружбе» не единственная претензия Минска к Москве: «Беларусь продолжает переговоры о компенсации за налоговый маневр России. Однако в этом вопросе сколь-нибудь существенно стороны пока не продвинулись». напоминает, что «грязь» в «Дружбе» не единственная претензия Минска к Москве: «Беларусь продолжает переговоры о компенсации за налоговый маневр России. Однако в этом вопросе сколь-нибудь существенно стороны пока не продвинулись».





Издание приводит слова директора департамента управления активами компании ERARIUM Group Дениса Лисицына. По его мнению, со стороны России было бы целесообразно сохранить все преференции для Беларуси, связанные с ценами на нефть и газ, «если мы не хотим получит еще одно враждебное государство у своих границ».