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Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

07.06.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Совет ЕС на уровне министров внутренних дел согласовал в пятницу переговорную позицию по пересмотру директивы о возвращении мигрантов, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Повышение эффективности возвращений (мигрантов - ИФ) - это фундаментальная часть комплексной миграционной политики. Это лучший способ сломать бизнес-модель контрабандистов и показать (потенциальным мигрантам - ИФ), что отдать свою жизнь в их руки - вовсе не билет в Европу", - отмечается в нем.

Цель предлагаемых новых правил - ускорить процедуры возвращения, предотвратить возможность побега и вторичных попыток проникнуть в Европу, а также увеличить долю возвращаемых мигрантов.

В пересмотренной директиве, содержание которой Совет ЕС должен согласовать с Европарламентом, предлагается более жестко прописать процедуры принятия решений о выдворении, четко определить сроки апелляций и обязанность государств ЕС расширять специальные программы добровольного возвращения.

В ЕС на союзном уровне возвращение нелегальных мигрантов регулируется директивой 2008 года. Она устанавливает общие нормы и процедуры возвращения граждан третьих стран, незаконно пребывающих на территории ЕС. Однако с момента принятия этой директивы объем проблем значительно изменился.

Европейский совет в лице лидеров государств-членов неоднократно подчеркивал необходимость существенного повышения эффективности возвращения нелегальных мигрантов.

"Хотя ЕС и государства-члены приложили к этому большие усилия, общее число возвращений оставляет желать большего", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В пятницу же Совет ЕС принял предложения по финансированию миграционной, пограничной политики и политики безопасности для союзного бюджета на период 2021-2027 годов. В частности, предлагается создать фонд убежища и миграции, который будет оказывать государствам-членам поддержку в управлении миграцией. Фонд внутренней безопасности, который содействует координации действий полиции, судебных и других компетентных органов, предлагается адаптировать к новым реалиям борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью.

Пик миграционного кризиса в Европе был в 2015 году, когда поток прибывающих нелегальных мигрантов превысил миллион человек. В 2016 году в ЕС прибыло уже меньше 400 тысяч мигрантов, в 2018 году - около 150 тысяч, а с января по май нынешнего года - 26 621 человек.

 
 
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Совет ЕС на уровне министров внутренних дел согласовал в пятницу переговорную позицию по пересмотру директивы о возвращении мигрантов, говорится в коммюнике...
 
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