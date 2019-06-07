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Пентагон прекратит работу с Турцией в рамках программы F-35, если Анкара до 31 июля не откажется от С-400

07.06.2019 21:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400, сообщает агентство Bloomberg.

"И.о. главы Пентагона сообщил своему турецкому коллеге (Хулуси Акару - ИФ), что США к 31 июля положат конец участию Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением союзника по НАТО не отказываться от покупки российской системы ПВО", - пишет агентство.

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

Ранее американские СМИ сообщали, что США в ответ на покупку С-400 намерены к 31 июля 2019 года прекратить подготовку турецких летчиков, обучающихся пилотированию F-35. Однако Bloomberg указывает, что речь идет не только об этом, но о полном прекращении участия Анкары в любых проектах, связанных с F-35.

В письме своему турецкому визави Шанахан также предупредил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

 
 
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И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется...
 
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